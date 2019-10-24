Александрия выстояла ничью с Сент-Этьеном (Видео)

Новости спорта:Александрия в третьем туре группового раунда Лиги Европы встречалась с Сент-Этьеном.

В рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы Александрия встречалась с французским Сент-Этьеном. Поединок проходил на стадионе "Жоффруа Гишар".

Сент-Этьен — Александрия 1:1

Голы: Габриэль Силва, 8 — Габриэль Силва, 14 (в свои ворота)

Сент-Этьен: Руффье — Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэль Силва — Ахолу (Будебуз, 46), Мвила, Юссуф — Амума, Берич (Буанга, 74), Норден (Аби, 63)

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец (Довгий, 83) — Лучкевич (Шастал, 80), Ситало, Третьяков (Бабогло, 90+3)

Предупреждения: Габриэль Силва — Мирошниченко, Шастал

Сент-Этьен на правах фаворита и хозяев поля более активно начал поединок и с первых минут взял контроль над мячом и игрой. Уже в дебюте матча хозяевам поля удалось открыть счет в матче. На 8-й минуте голом в ворота Панькива отметился Габриэль Силва, который ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол.

Но Александрия не поникла после пропущенного гола и стала более агрессивно играть в атаке и уже спустя шесть минут удалось гостям сравнять счет. На 14-й минуте Александрия организовала быструю и острую контратаку, в результате которой автоголом отличился все тот же Габриэль Силва. Больше до перерыва команды голов не забивали.

Во втором тайме рисунок игры совсем не изменился. Сент-Этьен имел преимущество в контроле мяча и продолжал искать подступы к воротам Александрии. Но всякий раз когда игроки СЭ приближались к воротам и хотели забить, им мешали либо защитники, либо Панькив, который провел прекрасный поединок и несколько раз спасал Александрию от неминуемого гола. В итоге не забивали во втором тайме ни хозяева, ни гости и поединок завершился вничью.

В следующем туре Александрия сыграет с Сент-Этьеном уже во Львове. Поединок запланирован на 7 ноября.