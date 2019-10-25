Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках

Новости спорта:Все три украинские команды на этой неделе в еврокубках сыграли свои матчи вничью.

Все три украинские команды на этой неделе в еврокубках сыграли свои матчи вничью, что позволило Украине заработать три балла для таблицы коэффициентов УЕФА (за победу начисляется два очка, за ничью - 1).

Таким образом, украинские клубы внесли свой вклад следующим образом:

Шахтер - 7 очков

Динамо - 4,5 очков

Заря - 4 очка

Александрия - 2 очка

Мариуполь - 0,5 очка

Итак, в активе Украины пока 18 очков или 3,6 балла, что позволяет в сезоне занимать 18-е место. От Бельгии отставание уменьшилось с 3,4 до 3 баллов, Нидерландам мы также проигрываем 0,800 балла, а вот отрыв от Турции увеличился с 0,9 до 1,1 балла.

Подчеркнем, что после реформы еврокубков и внедрение третьего турнира в 2021 году и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в обоих еврокубках. А именно - участие пяти клубов: два - в Лиге чемпионов (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном), одного - в Лиге Европы (плей-офф раунде) и двух - в Лиге Европы-2 (один - в третьем квалификационном и один - во втором квалификационном).

А вот десятая позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.