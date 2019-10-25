Скачать
Пятница, 25.10.2019
Александрия выстояла ничью с Сент-Этьеном (Видео)
Александрия выстояла ничью с Сент-Этьеном (Видео)
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Дарья Белодед завоевала "золото" на турнире Grand Slam
Дарья Белодед завоевала "золото" на турнире Grand Slam

Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках

Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
08:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Все три украинские команды на этой неделе в еврокубках сыграли свои матчи вничью.

Все три украинские команды на этой неделе в еврокубках сыграли свои матчи вничью, что позволило Украине заработать три балла для таблицы коэффициентов УЕФА (за победу начисляется два очка, за ничью - 1).

Таким образом, украинские клубы внесли свой вклад следующим образом:

Шахтер - 7 очков

Динамо - 4,5 очков

Заря - 4 очка

Александрия - 2 очка

Мариуполь - 0,5 очка

Сент-Этьен - Александрия: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Итак, в активе Украины пока 18 очков или 3,6 балла, что позволяет в сезоне занимать 18-е место. От Бельгии отставание уменьшилось с 3,4 до 3 баллов, Нидерландам мы также проигрываем 0,800 балла, а вот отрыв от Турции увеличился с 0,9 до 1,1 балла.

Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Подчеркнем, что после реформы еврокубков и внедрение третьего турнира в 2021 году и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в обоих еврокубках. А именно - участие пяти клубов: два - в Лиге чемпионов (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном), одного - в Лиге Европы (плей-офф раунде) и двух - в Лиге Европы-2 (один - в третьем квалификационном и один - во втором квалификационном).

А вот десятая позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Александрия, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
02 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
03 Ювентус готовит грандиозный трансфер будущим летом
04 Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
05 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь