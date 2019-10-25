Слова наставника Копенгагена после матча с Динамо

Новости спорта:Столе Сольбаккен прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (1:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

Главный тренер датского «Копенгагена» Столе Сольбаккен прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (1:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

— Удивило ли вас чем-то «Динамо» сегодня?

— Нет, не удивило ничем. Считаю, мы сыграли хорошо и не только заслужили эту ничью, но и могли победить — для этого у нас были хорошие шансы. Но в целом, я доволен тем, как мы провели сегодняшний поединок.

— Как оцените шансы команд этой группы на выход в плей-офф?

— Считаю, что «Динамо» остается фаворитом группы.

— Показалось, что во втором тайме вы потеряли контроль над игрой, и вернули его только в конце матча. С чем это было связано?

— Это можно объяснить тем, что «Динамо» приложило очень много усилий, чтобы сравнять счет. В итоге, нашему сопернику это удалось, и он на какое-то время завладел преимуществом. Но в конце матча мы переломили ход игры и в последние 10-15 минут поединка доминировали.