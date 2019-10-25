Вербич: Унас было больше моментов

Новости спорта:Беньямин Вербич считает, что киевское Динамо больше заслуживало победу, а не ничью.

В четверг «Динамо» на своем поле сыграло 1:1 против «Копенгагена» в рамках Лиги Европы, а игру прокомментировал полузащитник киевлян Беньямин Вербич.

«Почему сейчас в куртке Шабанова? Холодно просто, первую взял, которая была. На самом деле поздравляю Шабанова с его первым голом в еврокубках. Думаю, мы должны были побеждать, у нас было больше моментов. После своего гола «Копенгаген» сидел в обороне и бил мяч вперед».

«Было много борьбы, и им удалось взять один пункт. Для них это важно. «Динамо» должно было лучше играть с мячом, были ошибки. Во втором тайме уже были скорости, были моменты и забили свой гол».

«Для меня это была эмоциональная игра, встретил много друзей», - сказал Вербич.