Скачать
Пятница, 25.10.2019
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Дарья Белодед завоевала "золото" на турнире Grand Slam
Дарья Белодед завоевала "золото" на турнире Grand Slam

Яремчук поблагодарил Суркиса после матча Лиги Европы

Яремчук поблагодарил Суркиса после матча Лиги Европы
10:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Роман Яремчук прокомментировал заявление президента Динамо Игоря Суркиса о том, что если бы игрок остался в киевском клубе, то мог бы не достичь уровня сборной.

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал заявление президента Динамо Игоря Суркиса о том, что если бы игрок остался в киевском клубе, то мог бы не достичь уровня сборной. По словам Яремчука, он благодарен Суркису, что тот позволил ему сменить команду.

«Спасибо ему, что отпустил. У меня было много интервью, в которых я говорил плохие вещи про Динамо. Но сейчас я стал взрослее и понял, что это был отличный шаг в моей карьере. Конечно, я буду всегда поддерживать Динамо. Но это прошлое, это история», — сказал Яремчук.

Яремчук выступал за Динамо с 2012 по 2017 год, проведя в этот период один сезон в аренде в Александрии. За первую команду киевлян Роман сыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)

В 2017 году Яремчук перешел в Гент. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел 16 матчей за бельгийский клуб, забив 12 голов и отдав 3 ассиста.

Ранее нападающий помог сборной Украины обыграть Португалию (2:1) и выйти в финальную часть чемпионата Европы-2020. Яремчук открыл счет в поединке против действующих чемпионов Европы.

Динамо идет на втором месте в турнирной таблице Favbet Лиги, уступая Шахтеру 10 очков. Следующий матч киевляне проведут 27 октября против Карпат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
02 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
03 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
04 Гвоздик впервые прокомментировал поражение от Бетербиева
05 Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь