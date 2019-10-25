Яремчук поблагодарил Суркиса после матча Лиги Европы

Новости спорта:Роман Яремчук прокомментировал заявление президента Динамо Игоря Суркиса о том, что если бы игрок остался в киевском клубе, то мог бы не достичь уровня сборной.

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал заявление президента Динамо Игоря Суркиса о том, что если бы игрок остался в киевском клубе, то мог бы не достичь уровня сборной. По словам Яремчука, он благодарен Суркису, что тот позволил ему сменить команду.

«Спасибо ему, что отпустил. У меня было много интервью, в которых я говорил плохие вещи про Динамо. Но сейчас я стал взрослее и понял, что это был отличный шаг в моей карьере. Конечно, я буду всегда поддерживать Динамо. Но это прошлое, это история», — сказал Яремчук.

Яремчук выступал за Динамо с 2012 по 2017 год, проведя в этот период один сезон в аренде в Александрии. За первую команду киевлян Роман сыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

В 2017 году Яремчук перешел в Гент. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел 16 матчей за бельгийский клуб, забив 12 голов и отдав 3 ассиста.

Ранее нападающий помог сборной Украины обыграть Португалию (2:1) и выйти в финальную часть чемпионата Европы-2020. Яремчук открыл счет в поединке против действующих чемпионов Европы.

Динамо идет на втором месте в турнирной таблице Favbet Лиги, уступая Шахтеру 10 очков. Следующий матч киевляне проведут 27 октября против Карпат.