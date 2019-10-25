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Рома может подписать экс-полузащитника Манчестер Сити

Рома может подписать экс-полузащитника Манчестер Сити
11:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Некогда перспективный Джек Родуэлл может перейти в Серию А.

Английский полузащитник Джек Родуэлл может воскресить свою карьеру переходом в Рому, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Сообщается, что 28-летний игрок уже прибыл в Рим, где сегодня пройдет медобследование в Роме. В данный момент он пребывает в статусе свободного агента.

Родуэлл — воспитанник Эвертона, в составе Ирисок он дебютировал в АПЛ. Также выступал за Манчестер Сити и Сандерленд, а его последним клубом был Блэкберн. Отметим, что с 1 июля Родуэлл находится без клуба. Летом был расторжен его контракт с Блэкберном.

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Рома на данный момент находится на шестом месте турнирной таблицы Серии А. Следующий матч команда Фонсеки проведет 27 октября против Милана.

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ФК Рома, ФК Манчестер Сити, Джек Родвелл, Новости футбола, Пауло Фонсека.
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