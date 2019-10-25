Тренер сборной Испании: Месси не нужно тренироваться

Новости спорта:Роберт Морено прокомментировал игру Лионеля Месси.

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено считает, что нападающий Барселоны Лионель Месси играть на таком уровене, что ему даже не стоит тренироваться.

"Лео играет на другом уровне, чем кто-либо другой. Ему не надо даже тренироваться, он сам и есть футбол. С ним как в матрице, он видит все движения ног соперников и движения вратаря. А после этого он принимает правильное решение", - цитирует Морено Goal.

Ранее сообщалось, что Месси стал первым игроком в Лиге чемпионов, который забивает в 15 сезонах турнира подряд.

Напомним, аргентинец заявил, что ему не нравится идея пожизненного контракта с Барселоной.