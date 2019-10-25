Зинченко госпитализирован в Барселоне: названа причина

Новости спорта:Александр Зинченко находится в больнице в Барселоне.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко проходит лечение в одной из клиник в Барселоне.

Украинец опубликовал фотографию, где он лежит на больничной кровати с подключенной системой.

Ранее появлялась информация о том, что игрок заболел, из-за чего не попал в заявку на матч против Аталанты, однако в чем именно заключалась болезнь - не сообщалось. Однако, в комментариях к публикации Александара пользователь с ником "stanislav_astafiev" уверяет, что у Саши "Был гипертонический криз".

Опубликовав фото Зинченко также не пояснил причину госпитализации.

Отметим, недавно сборная Украины с Зинченко в составе обыграла действующих чемпионов Европы и добыла путевку на Евро-2020. Читайте об этом в нашем материале: Матч Украина - Португалия через объектив. Днем позже Зинченко сделал предложение свой девушке Владе Седа, и так с радостью согласилась.

Однако на матче против Аталанты Зинченко присутствовал и перед поединком подошел поприветствовать Руслана Малиновского в подтрибунном помещении.