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Зинченко госпитализирован в Барселоне: названа причина

Зинченко госпитализирован в Барселоне: названа причина
11:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Зинченко находится в больнице в Барселоне.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко проходит лечение в одной из клиник в Барселоне.

Украинец опубликовал фотографию, где он лежит на больничной кровати с подключенной системой.

Ранее появлялась информация о том, что игрок заболел, из-за чего не попал в заявку на матч против Аталанты, однако в чем именно заключалась болезнь - не сообщалось. Однако, в комментариях к публикации Александара пользователь с ником "stanislav_astafiev" уверяет, что у Саши "Был гипертонический криз".

Опубликовав фото Зинченко также не пояснил причину госпитализации.

Отметим, недавно сборная Украины с Зинченко в составе обыграла действующих чемпионов Европы и добыла путевку на Евро-2020. Читайте об этом в нашем материале: Матч Украина - Португалия через объектив. Днем позже Зинченко сделал предложение свой девушке Владе Седа, и так с радостью согласилась.

Однако на матче против Аталанты Зинченко присутствовал и перед поединком подошел поприветствовать Руслана Малиновского в подтрибунном помещении.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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