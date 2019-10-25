Капитан Челси рассказал, за счет чего они обыграли Аякс в Лиге чемпионов

Новости спорта:Испанский защитник Сезар Аспиликуэта прокомментировал поединок Челси против Аякса в Лиге чемпионов.

Защитник "Челси" Сезар Аспиликуэта прокомментировал гостевую победу "аристократов" над "Аяксом".

– Это важный для нас результат, – цитирует испанца клубная пресс-служба. – Нам нужно было приехать сюда и набрать очки, и мы получили то, на что рассчитывали, и у нас по-прежнему есть работа до окончания группового этапа.

Мы знали, что у "Аякса" очень активная команда, играющая в очень динамичный футбол. Они быстро перемещали мяч, часто меняясь местами. У них есть опасные игроки в атаке, поэтому мы знали, что нам необходимо быть готовыми, и вначале мы изо всех сил пытались справиться с давлением, чтобы удержать мяч, хотя у нас была пара хороших моментов и хорошие контратаки.

С этого момента в игре мы стали быстрее перемещать мяч в игре, и наши вингеры очень быстро и высоко прессинговали. Они проделали потрясающую работу, и было очень важно, чтобы полузащитники играли с высокой интенсивностью.

Мы играли в смелый футбол, и очень рады, что забили поздний мяч, очень важный гол от Миши.

Мы в хорошей форме, мы выигрываем матчи. Это правда, что мы начали турнир не так, как рассчитывали, но мы знаем, что прибавили как команда, и нам пришлось усердно поработать над этим. Это длинный сезон, сейчас еще пока октябрь. Даже несмотря на то, что мы набрали очки в матче с "Аяксом", ничего не закончено. Нам предстоит сыграть с "Аяксом" на "Стэмфорд Бридж", нам предстоит провести 3 матча в группе, и нам необходимо продолжать работать, потому что на данный момент мы ничего не достигли.