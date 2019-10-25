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Голы Яремчука в Лиге Европы, которые спасли Гент от поражения (Видео)

Голы Яремчука в Лиге Европы, которые спасли Гент от поражения (Видео)
15:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Гент

Новости спорта:Дубль Романа Яремчука помог Генту вырвать ничью у Вольфсбурга.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук феерит в Лиге Европы.

Бельгийский Гент, за который выступает Яремчук принимал немецкий Вольфсбург. Гости вели в счете 0:2, но за дело взялся украинский нападающий. На 41-й минуте Роман пушечным ударом застал голкипера немцев врасплох. А второй гол Роман забил уже в добавленное время.

После этого матча Яремчука УЕФА включил в символическую сборную недели Лиги Европы, а Гент заключил новый контракт до 2023 года.

КАА Гент — Вольфсбург. Обзор матча

Гент — Вольфсбург 2:2

Голы: Яремчук, 41, 90+4 — Вегхорст, 3, Жоау Виктор, 24.

Гент: Камински — Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Асаре — Кумс (Домпе, 87), Овусу (Безус, 60), Оджиджа-Офое — Дэвид — Яремчук, Депуатр (Квилитая, 74).

Вольфсбург: Перван — Тиссеран, Кнохе, Брума — Вильям (Мбабу, 46), Арнольд, Гилавоги, Штеффен (Руссийон, 79) — Сантос Са, Вегхорст, Брекало (Нмеча, 66).

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УЕФА, Лига Европы, Роман Яремчук, ФК Гент.
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