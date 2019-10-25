Яремчук и Шабанов в сборной Лиги Европы, первый гол Малиновского в Лиге чемпионов

Форвард бельгичйкого Гента Роман Яремчук и защитник киевского Динамо Артем Шабанов оказались в символической сборной недели Лиги Европы.
Об этом сообщает сайт УЕФА.
Также, два украинца попали в символическую сборную недели по версии сайта Whoscored.
Напомним, киевское Динамо сумело отыграться в домашнем матче против Копенгагена (1:1). Как раз, защитник Шабанов и сравнял счет.
Гент Романа Яремчука проигрывал 0:2 в матче против Вольфсбурга. Спасать Гент взялся Роман Яремчук. На 41 минуте украинец сократил отставание своей команды, а в компенсированное ко второму тайму время – вырвал ничью для своей команды.
А пару дней ранее в Лиге чемпионов отличился Румлан Малиновский.