Яремчук и Шабанов в сборной Лиги Европы, первый гол Малиновского в Лиге чемпионов

Новости спорта:Украинские футболисты Роман Яремчук и Артем Шабанов попали в символическую сборную третьего тура Лиги Европы.

Форвард бельгичйкого Гента Роман Яремчук и защитник киевского Динамо Артем Шабанов оказались в символической сборной недели Лиги Европы.

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Также, два украинца попали в символическую сборную недели по версии сайта Whoscored.

Напомним, киевское Динамо сумело отыграться в домашнем матче против Копенгагена (1:1). Как раз, защитник Шабанов и сравнял счет.

Гент Романа Яремчука проигрывал 0:2 в матче против Вольфсбурга. Спасать Гент взялся Роман Яремчук. На 41 минуте украинец сократил отставание своей команды, а в компенсированное ко второму тайму время – вырвал ничью для своей команды.

А пару дней ранее в Лиге чемпионов отличился Румлан Малиновский.