Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру и чем будет заниматься после

Новости спорта:Итальянский защитник Джорджио Кьеллини рассказал, сколько он еще хотел бы поиграть на наивысшем уровне.

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини сообщил представителям прессы, что намерен играть еще не более двух лет, но исключил возможность стать тренером. Кьеллини остается капитаном "Юве" и сейчас ему 35 лет. В настоящее время он восстанавливается после травмы ахилла.

"Буду играть еще пару лет, не больше, - цитирует игрока Gazzetta dello Sport.

Я хотел бы сделать карьеру в качестве директора. Самая большая ошибка для нас, футболистов, когда наша карьера закончилась, думать, что мы готовы сразу ко всему.

Когда вы прекращаете играть между 35 и 40 годами, многие думают, что знают все о футболе все. Но затем попадают в другой мир, где те же люди с вашего возраста работали не менее 15 лет на хорошем уровне. Так что в этом мире вы найдете людей, которые на 10 лет моложе вас, но имеют на 10 лет больше опыта".