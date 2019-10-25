Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру и чем будет заниматься после

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини сообщил представителям прессы, что намерен играть еще не более двух лет, но исключил возможность стать тренером. Кьеллини остается капитаном "Юве" и сейчас ему 35 лет. В настоящее время он восстанавливается после травмы ахилла.
"Буду играть еще пару лет, не больше, - цитирует игрока Gazzetta dello Sport.
Я хотел бы сделать карьеру в качестве директора. Самая большая ошибка для нас, футболистов, когда наша карьера закончилась, думать, что мы готовы сразу ко всему.
Когда вы прекращаете играть между 35 и 40 годами, многие думают, что знают все о футболе все. Но затем попадают в другой мир, где те же люди с вашего возраста работали не менее 15 лет на хорошем уровне. Так что в этом мире вы найдете людей, которые на 10 лет моложе вас, но имеют на 10 лет больше опыта".