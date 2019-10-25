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Шахтер - Александрия: статистика перед центральным матчем тура

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Шахтер - Александрия: статистика перед центральным матчем тура
17:21 Сегодня Телеграф

Новости спорта:«Шахтер» и «Александрия» сойдутся в центральном матче тура.

В предстоящем 12-м туре Премьер-лиги центральный матч состоится в Харькове. Именно там сойдутся наши представители в еврокубках «Шахтер» и «Александрию».

Накануне команды провели непростые матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где сыграли вничью. И если для горняков это была скорее потеря двух очков, то команда Владимира Шарана довольно неожиданно вернулась из Франции не с пустыми руками.

Вообще, неделя для «Александрии» выдалась на редкость тяжелая. Сначала матч с «Динамо», потом с «Сент-Этьеном» и вот теперь «Шахтером». Об этом ранее даже говорили в тренерском штабе команды, а также отмечали, что везде постараются сыграть в полную силу.

Напомним, что «Александрия» в чемпионате Украины сейчас занимает четвертое место, опережая «Зарю» за счет лучшей разницы голов и отставая от «Десны» всего на один балл. «Шахтер» в турнирной таблице чувствует себя более комфортно, команда идет на первом месте с отрывом от «Динамо» в 10 очков. Поэтому, многое будет зависеть именно от того, как дончане настроятся на игру, но, в любом случае, вероятность того, что «Александрия» сможет разжиться очками невелика. Аналитики Parimatch дают всего 8% на победу подопечных Шарана и 14% на ничью.

«Александрия» в рамках Премьер-лиги провела с «Шахтером» 19 матчей и смогла лишь один раз победить и один раз сыграть вничью. Впрочем, в остальных случаях горняки хоть и побеждали, но далеко не всегда это делали без проблем. «Александрия» каждый раз отдает очки неохотно и с боем. И пусть шансы на стороне горняков, но легким этом матч для чемпиона Украины точно не будет.

Матч Шахтер - Александрия состоится 27 октября в 17:00 на стадионе в Харькове. Трансляция на канале Футбол 1.

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