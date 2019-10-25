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"Все знают пример Фергюсона": турецкий тренер объяснил, почему бил юных игроков

"Все знают пример Фергюсона": турецкий тренер объяснил, почему бил юных игроков
17:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Турецкий тренер Халит Курт прокомментировал нашумевшее видео, где он бьет юных футболистов своей команды.

Главный тренер молодёжной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт прокомментировал видео, на котором он даёт пощёчины своим подопечным в раздевалке.

«Этот метод использую не только я, но и тренеры из предыдущих поколений. Все мы знаем пример Алекса Фергюсона и Дэвида Бекхэма. Говорят, что Фатих Терим тоже делает так время от времени.

Я люблю своих игроков. У нас отношения как между отцом и детьми, никакой актёрской игры. Что касается видео, происходящее в раздевалке не должно становиться достоянием общественности, как действия пары в спальне. Такие вещи могут происходить, когда у команды цель выиграть матч или завоевать трофей. Как я уже сказал, многие тренеры это делают. Но теперь из нас сделали козлов отпущения», — цитирует Курта Hurriyet.

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Турция, Футбол, Чемпионат Турции, Новости футбола, Халит Курт.
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