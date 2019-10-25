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"Будет сложно": Сульшер о матче с Норвичем в АПЛ

"Будет сложно": Сульшер о матче с Норвичем в АПЛ
17:53 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий матч АПЛ против Норвича.

В десятом туре АПЛ Манчестер Юнайтед проведет матч против Норвича. Оле-Гуннар Сульшер считает, что играть против "канареек" на выезде всегда сложно, но восстановившиеся игроки помогут добиться положительного результата.

"Я надеюсь, что мы справимся с Норвичем, потому что на Кэрроу Роуд всегда трудно. Когда я смотрел их первую игру в сезоне (против Ливерпуля), увидел команду с большим мужеством. Они были смелыми и играли в свой футбол", — приводит слова норвежца Sky Sports.

"В последних матчах мы не создали столько моментов, сколько хотели, не забили столько, сколько хотели, но теперь вернулись Мартиаль и Лингард. Антони забил в четверг, и я уверен, что вы увидите, как он улучшит нашу игру".

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Напомним, что Манчестер Юнайтед обыграл Партизан в Лиге Европы, что стало первой выездной победой команды с марта месяца.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, ФК Норвич, АПЛ, Новости футбола.
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