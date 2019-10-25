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Видаль решил покинуть Барселону и уже выбрал себе будущий клуб

Видаль решил покинуть Барселону и уже выбрал себе будущий клуб
18:31 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Чилийский хавбек Артуро Видаль намерен сменить испанский чемпионат на итальянский.

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль недоволен своим игровым временем в команде и может покинуть ее в течение январского трансферного окна.

Итальянская пресса называет заинтересованной стороной "Интер". Чилиец в этом сезоне сыграл только в одном матче за блауграна, а в целом, чуть более 200 во всех соревнованиях текущего сезона.

Calciomercato и Gazzetta dello Sport, сообщают, что Видаль может перейти в миланский клуб в январе этого года вместе с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Неманьей Матичем. В августе FcInterNews сообщал, что нерадзурри получили положительные сигналы от испанского клуба, и что сам Видал открыт для перехода.

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Ранее Видаль неоднократно озвучивал свое желание остаться на "Камп Ноу", где он завоевал чемпионский титул в прошлом сезоне.

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ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Артуро Видаль.
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