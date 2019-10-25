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Моуриньо готов, ход за Пересом: в Реале близится тренерская рокировка

Моуриньо готов, ход за Пересом: в Реале близится тренерская рокировка
18:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский специалист Жозе Моуриньо может в недалеком будущем возглавить мадридский Реал.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо близок к возвращению в Реал. Об этом сообщает AS.

По информации источника, португальский специалист намерен возглавить "сливочных" и уже обсудил это со своим окружением. Близкие Моуриньо считают, что его возвращение в мадридский клуб - это вопрос времени.

Отмечается, что он уже провел переговоры с Хаби Алонсо, которого хочет видеть своим ассистентом в Реале. В данный момент Жозе ждет решения президента клуба Флорентино Переса по дальнейшей судьбе нынешнего тренера команды Зинедина Зидана, который находится на грани увольнения.

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Ранее сообщалось, что сами игроки Реала намерены сохранить Зидана и не хотят назначения Моуриньо.

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ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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