Моуриньо готов, ход за Пересом: в Реале близится тренерская рокировка

Новости спорта:Португальский специалист Жозе Моуриньо может в недалеком будущем возглавить мадридский Реал.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо близок к возвращению в Реал. Об этом сообщает AS.

По информации источника, португальский специалист намерен возглавить "сливочных" и уже обсудил это со своим окружением. Близкие Моуриньо считают, что его возвращение в мадридский клуб - это вопрос времени.

Отмечается, что он уже провел переговоры с Хаби Алонсо, которого хочет видеть своим ассистентом в Реале. В данный момент Жозе ждет решения президента клуба Флорентино Переса по дальнейшей судьбе нынешнего тренера команды Зинедина Зидана, который находится на грани увольнения.

Ранее сообщалось, что сами игроки Реала намерены сохранить Зидана и не хотят назначения Моуриньо.