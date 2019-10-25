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Капитан Ювентуса эмоционально высказался о Роналду, сравнив его с животным

Капитан Ювентуса эмоционально высказался о Роналду, сравнив его с животным
19:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский защитник Джорджио Кьеллини прокомментировал выступления Криштиану Роналду в Ювентусе.

Защитник туринского Ювентуса Джорджио Кьеллини поделился мнением о нападающем команды Криштиану Роналду.

"Для меня большая честь играть с Роналду в одной команде. Ему уже 34, а он до сих пор хочет прогрессировать. Вы никогда не увидите, чтобы он чувствовал себя спокойно или равнодушно. Перед ним каждый день стоят новые цели, которые он старается выполнить.

Все, что вам нужно сделать, это помочь ему ощущать себя комфортно в команде. Когда Криштиану на поле, то выглядит словно гиена. Видно, что он отличается от остальных футболистов", - цитирует Кьеллини Gazzetta dello Sport.

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Напомним, что Роналду перешел в Ювентус из Реала летом 2018 года за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 7 матчах Серии А, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола, Джорджио Кьеллини.
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