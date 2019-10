Определен лучший игрок по итогам недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим футболистом минувшей игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

3 goals & an assist = Player of the Week!

Bravo, hat-trick hero Raheem Sterling #POTW | @FTBSantander

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2019