Виллиан рассказал о контракте с Челси и будущем

Новости спорта:Бразильский футболист Виллиан прокомментировал свое будущее в лондонском Челси.

Полузащитник "Челси" Виллиан, контракт которого с "Челси" подходит к концу, планирует остаться в Европе, даже если синие не продлят его соглашение.

"Я думаю, у меня много поводов остаться в Европе, - заявил Виллиан. - Думаю, у меня всегда будут варианты. Я очень счастлив в "Челси". Конечно, мой контракт заканчивается. В конце сезона все будет понятно.

Я, конечно, планирую остаться здесь, мне нравится играть за "Челси". Мне нравится этот клуб, я люблю жить в Лондоне, и моя семья счастлива здесь. Я здесь уже шесть лет, так что все идеально для меня.

Конечно, в "Челси" я хочу сделать больше. Как минимум, выиграть Лигу чемпионов. Я хочу играть больше, забивать больше, поэтому все, что я могу сделать, это стараться изо всех сил".