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Игрока Шахтера вызвали в Олимпийскую сборную Бразилии

Игрока Шахтера вызвали в Олимпийскую сборную Бразилии
22:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник сборной Бразилии получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии по футболу.

Тренерский штаб олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин назвал 25 футболистов, которые отправятся в Тенерифе, Испания, для участия в товарищеском турнире, который состоится с 11 по 19 ноября 2019 года.

14 ноября Бразилия встречается со сборной США, а 17-го числа против победителя матча Аргентина — Чили.

Защитник Шахтера Додо также был вызван в состав сборной.

Вратари

Андерсон (Атлетико)

Иван (Понте Прето)

Фелипе (Гремио)

Правые защитники

Додо (Шахтер Донецк — Украина)

Гуга (Атлетико Минейро)

Левые защитники

Айртон (Спартак Москва — Россия)

Кайо Энрике (Флуминенсе)

Центрбеки

Ибаньес (Аталанта — Италия)

Лянко (Торино — Италия)

Родриго (Портимоненсе — Португалия)

Уолс (Сан-Пауло)

Полузащитники

Бруно Гимарайнш (Атлетико)

Лукас Фернандес (Портимоненсе — Португалия)

Матеус Энрике (Гремио)

Педриньо (Коринтианс)

Тиаго Майя (Лилль — Франция)

Вендел (Спортинг — Португалия)

Форварды

Антоний (Сан-Пауло)

Артур (Байя)

Габриэль Мартинелли (Арсенал — Англия)

Матеус Кунья (РБ Лейпциг — Германия)

Паулиньо (Байер Леверкузен — Германия)

Педро (Фиорентина — Италия)

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Напомним, летом 2020 года в Токио пройдет футбольный турнир на Олимпийских играх.

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ФК Шахтер, Сборная Бразилии, Футбол, Новости футбола, Додо.
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