Игрока Шахтера вызвали в Олимпийскую сборную Бразилии

Тренерский штаб олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин назвал 25 футболистов, которые отправятся в Тенерифе, Испания, для участия в товарищеском турнире, который состоится с 11 по 19 ноября 2019 года.
14 ноября Бразилия встречается со сборной США, а 17-го числа против победителя матча Аргентина — Чили.
Защитник Шахтера Додо также был вызван в состав сборной.
Вратари
Андерсон (Атлетико)
Иван (Понте Прето)
Фелипе (Гремио)
Правые защитники
Додо (Шахтер Донецк — Украина)
Гуга (Атлетико Минейро)
Левые защитники
Айртон (Спартак Москва — Россия)
Кайо Энрике (Флуминенсе)
Центрбеки
Ибаньес (Аталанта — Италия)
Лянко (Торино — Италия)
Родриго (Портимоненсе — Португалия)
Уолс (Сан-Пауло)
Полузащитники
Бруно Гимарайнш (Атлетико)
Лукас Фернандес (Портимоненсе — Португалия)
Матеус Энрике (Гремио)
Педриньо (Коринтианс)
Тиаго Майя (Лилль — Франция)
Вендел (Спортинг — Португалия)
Форварды
Антоний (Сан-Пауло)
Артур (Байя)
Габриэль Мартинелли (Арсенал — Англия)
Матеус Кунья (РБ Лейпциг — Германия)
Паулиньо (Байер Леверкузен — Германия)
Педро (Фиорентина — Италия)
Напомним, летом 2020 года в Токио пройдет футбольный турнир на Олимпийских играх.