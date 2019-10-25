"Кто-то должен был уйти": Луческу о переходе Ракицкого в Зенит

Новости спорта:Румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал решение Ярослава Ракицкого сменить Шахтер на Зенит.

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из донецкого клуба в Зенит.

"Считаю, что Ракицкий принял правильное решение. У него не сложились отношения с тогдашним тренером Фонсекой. Наверное, не было такой химии в работе, как у меня с ним. Поэтому один из них обязан был уйти из команды.

Когда-то были проблемы в паре защитников Чигринский - Ракицкий. Кому-то тоже надо было уйти, Дмитрий ушел в Барселону. Потом эта проблема повторилась, но уже в паре Ракицкий - Матвиенко. Из-за этого ушел уже Ярослав", - заявил Луческу в эфире программы Вацко Light.

Напомним, Луческу возглавлял Шахтер с 2004 по 2016 год. После ухода из донецкого клуба 74-летний румын занял пост тренера в Зенит, где проработал менее года.

Ракицкий перебрался в Зенит зимой 2019 года. Ранее сообщалось, что защитник с женой посетил Киев и пожаловался на климат в Петербурге.