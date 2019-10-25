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Ливерпуль - Тоттенхэм: слова Почеттино накануне матча

Ливерпуль - Тоттенхэм: слова Почеттино накануне матча
20:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящий матч против Ливерпуля в АПЛ.

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино накануне матча с «Ливерпулем» признался, что до сих пор думает о поражении в финале Лиги чемпионов.

«Это то, что всегда будет с тобой. Футбол мне очень важен, это моя жизнь. Даже летом, будучи с семьёй и отдыхая от футбола, я не мог переключиться и постоянно думал о том поражении. Можно много путешествовать и двигаться по миру, но ваш разум находится в определённой точке, и это невозможно изменить. Финал Лиги чемпионов — либо всё, либо ничего. Для нас было «ничего», потому что мы так и остались финалистами. Для клуба действительно имел большое значение выход в финал Лиги чемпионов, но мы, игроки и тренерский штаб, чувствовали какую-то пустоту после матча», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2. Авторами забитых мячей стали Мохамед Салах и Дивок Ориги.

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Встреча 10-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится в воскресенье, 27 октября. Матч пройдёт на стадионе «Энфилд» в 19:30.

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ФК Тоттенхэм, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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