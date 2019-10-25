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Почему Озил отказывается покидать Арсенал и как с этим связан Эмери

Почему Озил отказывается покидать Арсенал и как с этим связан Эмери
21:03 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий полузащитник Месут Озил не спешит покидать лондонский Арсенал, несмотря на полное отсутствие игровой практики.

Американская MLS является наиболее вероятным местом, где полузащитник "Арсенала" Месут Озил продолжит карьеру. Немецкий футболист пытается вписаться в команду под руководством Унаи Эмери, однако согласно информации Bleacher, может быть вынужден искать новое место работы.

Источник издания считает, что 31-летний футболист не хочет уходить из "Арсенала", но если его отношения с Эмери не улучшатся, и он останется вне команды, то будет вынужден принять решение о своем будущем.

"Конечно, просто взять и уйти легче всего, - заявил источник близкий к Озилу. - Это не то, что он хочет делать.

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При этом всегда есть шанс, что Эмери уволят раньше, чем Озил уйдет из "Арсенала", а это может изменить ситуацию".

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Месут Озил, Новости футбола.
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