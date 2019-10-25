Почему Озил отказывается покидать Арсенал и как с этим связан Эмери

Американская MLS является наиболее вероятным местом, где полузащитник "Арсенала" Месут Озил продолжит карьеру. Немецкий футболист пытается вписаться в команду под руководством Унаи Эмери, однако согласно информации Bleacher, может быть вынужден искать новое место работы.
Источник издания считает, что 31-летний футболист не хочет уходить из "Арсенала", но если его отношения с Эмери не улучшатся, и он останется вне команды, то будет вынужден принять решение о своем будущем.
"Конечно, просто взять и уйти легче всего, - заявил источник близкий к Озилу. - Это не то, что он хочет делать.
При этом всегда есть шанс, что Эмери уволят раньше, чем Озил уйдет из "Арсенала", а это может изменить ситуацию".