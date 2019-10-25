Скачать
Пятница, 25.10.2019
Украинец обыграл россиянина в финале чемпионата мира по шахматам
Украинец обыграл россиянина в финале чемпионата мира по шахматам
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Два украинца в сборной недели Лиги Европы
Два украинца в сборной недели Лиги Европы

Динамо примет Карпаты, Шахтер сыграет с Александрией: анонс 12-го тура УПЛ

Смотрите фото (5)
Динамо примет Карпаты, Шахтер сыграет с Александрией: анонс 12-го тура УПЛ
18:06 Сегодня Телеграф Телеграф спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание и краткий анонс всех матче восьмого тура чемпионата украинской Премьер лиги.

Завтра, 26 октября, стартует второй круг чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей отчетного тура.

Чемпионат Украины. Премьер лига - 12 тур

Мариуполь -:- Колос

Суббота, 26 октября, начало - 14:00

Мариуполь, Стадион: "им. Бойко В.С". Прямая трансляция: Футбол 2.

Мариуполь невнятно провел первый круг и, как следствие, не входит сейчас даже в первую шестерку. Победой над Днепр-1 подопечные Бабича немного подправили ситуацию, но, думаю, это место в таблице явно не то, на какое рассчитывали игроки Мариуполя перед стартом сезона.

Звезда Ювентуса рассказал, когда завершит карьеру

Колос в последнее время показывает удручающие результаты. Последние три матча команда проиграла с общим счетом 0:12. Да, десять голов было получено от грандов украинского футбола Динамо и Шахтера, но поражение от идущего последнего Олимпика показывает, что в коллективе Костышина сейчас не все в порядке с игровой формой.

Заря -:- Ворскла

Суббота, 26 октября, начало - 17:00

Запорожье, Стадион: "Металлург", прямая трансляция - Униан-ТВ.

В прошлом туре Заря, обыграв Десну, сумела вернутся не только в борьбу за медали, а и вклинится в гонку за второе место, дающее возможность попробовать свои силы в ЛЧ. Стоит отметить, что футболисты Срипника не проигрывают уже четыре игры к ряду и пропустили всего лишь раз.

Назван лучший вратарь МЛС

Полтавский клуб, наоборот, не побеждает уже шесть игр. Команда Косовского в этих матчах сумела взять лишь одно очко и теперь идет в зоне вылета. К слову, в гостях полтавчане в этом первенстве УПЛ сыграли 5 матчей, четыре их них они проиграли, а один раз выиграли. Жертвой стал Колос, уступивший им 0:3.

Олимпик - Днепр-1

Суббота, 26 октября, начало - 17:00

Киев, стадион: "Динамо" им. В. Лобановского", прямая трансляция - Футбол 2 

Олимпик после прихода Висенте Гомеса заиграл намного увереннее и симпатичнее. Как итог, абсолютно "мертвая" команда сумела покинуть последнее место и её дела выглядят не так удручающее. Исключением можно считать матч с Зарей, когда дончане уступили дома Заре 0:5. Однако тогда все сломала красная карточка Ксенза под конец первого тайма, а до этого момента счет был равный.

Стали известны, подробности травмы Зинченко

Днепр-1 в силу молодости своих лидеров не может похвастаться стабильностью. Видимо, команда так и закончит, как прогнозировали эксперты перед стартом сезона, где-то в средине таблицы, без претензий на еврокубки, но и без проблем гарантирует себе сохранение прописки.

Львов - Десна

Воскресение, 27 октября, начало - 14:00

Львов, Стадион "Арена Львов", прямая трансляция: Футбол 2

О Торресе будет снятый фильм

Приход Владимира Мазяра вместо Богдана Блавацкого не сменил ничего. Львов опускается все ниже и ниже по турнирной таблице. Атака клуба явно не блещет. Последние 5 поединков игроки не смогли отличится забитыми мячами в воротах соперников. Из плюсов, стоит выделить, что последние два матча и свои ворота удавалось сохранить на "замке".

Десна в этом чемпионате показывает отличные результате и закономерно занимает третье место в УПЛ. возможно, если бы не поражение в первом круге именно от Львова, то "северяне" закончили бы круг на втором месте.

Шахтер - Александрия

Воскресение, 27 октября, начало - 16:00

Харьков, стадион "Металлист", прямая трансляция: Футбол 1

Клубы на этой неделе добыли ничьи в своих еврокубковых турнирах. Однако если для игроков Шарана ничья во Франции огромный успех, то вот Шахтеру эта ничья может аукнуться в борьбе за выход из группы.

Статистика перед матчем Шахтер - Александрия

Конечно, стоит обратить внимание на ход Шахтера по УПЛ, пока что никто не смог забрать у "горняков" очки, посмотрим, выйдет ли это у амбициозной Александрии, которая явно не отдаст без борьбы свое третье место.

Динамо - Карпаты

Воскресение, 27 октября, 16:00

Киев, НСК "Олимпийский", прямая трансляция: 2+2

 

Динамо в матче с Копенгагеном прервало свою семиматчевую серию без пропущенных голов. Как показала игра с датской командой проблемы с нападением в коллективе Михайиченко никуда не делись. За последние 8 матчей клуб забил 15 мячей, но 9 из них пришлись в ворота Ворсклы и Колоса - худших защит УПЛ.

Сульшер поделился эмоциями накануне встречи с Норвичем

В Карпатах пока что у Романа Санжара не все получается. Тем не менее, рисунок игры немного сменился. Футболисты стали больше комбинировать, допускать меньше глупых ошибок. Хочется напомнить, что в прошлом году Карпатам благодаря дублю Марьяна Шведа удалось победить 2:0.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Чемпионат Украины, ФК Ворскла, ФК Заря, УПЛ, ФК Десна, СК Днепр-1, ФК Алесандрия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
02 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
03 Зинченко госпитализирован в Барселоне: названа причина
04 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
05 Гвоздик впервые прокомментировал поражение от Бетербиева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь