Динамо примет Карпаты, Шахтер сыграет с Александрией: анонс 12-го тура УПЛ

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание и краткий анонс всех матче восьмого тура чемпионата украинской Премьер лиги.

Завтра, 26 октября, стартует второй круг чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей отчетного тура.

Чемпионат Украины. Премьер лига - 12 тур

Мариуполь -:- Колос

Суббота, 26 октября, начало - 14:00

Мариуполь, Стадион: "им. Бойко В.С". Прямая трансляция: Футбол 2.

Мариуполь невнятно провел первый круг и, как следствие, не входит сейчас даже в первую шестерку. Победой над Днепр-1 подопечные Бабича немного подправили ситуацию, но, думаю, это место в таблице явно не то, на какое рассчитывали игроки Мариуполя перед стартом сезона.

Колос в последнее время показывает удручающие результаты. Последние три матча команда проиграла с общим счетом 0:12. Да, десять голов было получено от грандов украинского футбола Динамо и Шахтера, но поражение от идущего последнего Олимпика показывает, что в коллективе Костышина сейчас не все в порядке с игровой формой.

Заря -:- Ворскла

Суббота, 26 октября, начало - 17:00

Запорожье, Стадион: "Металлург", прямая трансляция - Униан-ТВ.

В прошлом туре Заря, обыграв Десну, сумела вернутся не только в борьбу за медали, а и вклинится в гонку за второе место, дающее возможность попробовать свои силы в ЛЧ. Стоит отметить, что футболисты Срипника не проигрывают уже четыре игры к ряду и пропустили всего лишь раз.

Полтавский клуб, наоборот, не побеждает уже шесть игр. Команда Косовского в этих матчах сумела взять лишь одно очко и теперь идет в зоне вылета. К слову, в гостях полтавчане в этом первенстве УПЛ сыграли 5 матчей, четыре их них они проиграли, а один раз выиграли. Жертвой стал Колос, уступивший им 0:3.

Олимпик - Днепр-1

Суббота, 26 октября, начало - 17:00

Киев, стадион: "Динамо" им. В. Лобановского", прямая трансляция - Футбол 2

Олимпик после прихода Висенте Гомеса заиграл намного увереннее и симпатичнее. Как итог, абсолютно "мертвая" команда сумела покинуть последнее место и её дела выглядят не так удручающее. Исключением можно считать матч с Зарей, когда дончане уступили дома Заре 0:5. Однако тогда все сломала красная карточка Ксенза под конец первого тайма, а до этого момента счет был равный.

Днепр-1 в силу молодости своих лидеров не может похвастаться стабильностью. Видимо, команда так и закончит, как прогнозировали эксперты перед стартом сезона, где-то в средине таблицы, без претензий на еврокубки, но и без проблем гарантирует себе сохранение прописки.

Львов - Десна

Воскресение, 27 октября, начало - 14:00

Львов, Стадион "Арена Львов", прямая трансляция: Футбол 2

Приход Владимира Мазяра вместо Богдана Блавацкого не сменил ничего. Львов опускается все ниже и ниже по турнирной таблице. Атака клуба явно не блещет. Последние 5 поединков игроки не смогли отличится забитыми мячами в воротах соперников. Из плюсов, стоит выделить, что последние два матча и свои ворота удавалось сохранить на "замке".

Десна в этом чемпионате показывает отличные результате и закономерно занимает третье место в УПЛ. возможно, если бы не поражение в первом круге именно от Львова, то "северяне" закончили бы круг на втором месте.

Шахтер - Александрия

Воскресение, 27 октября, начало - 16:00

Харьков, стадион "Металлист", прямая трансляция: Футбол 1

Клубы на этой неделе добыли ничьи в своих еврокубковых турнирах. Однако если для игроков Шарана ничья во Франции огромный успех, то вот Шахтеру эта ничья может аукнуться в борьбе за выход из группы.

Конечно, стоит обратить внимание на ход Шахтера по УПЛ, пока что никто не смог забрать у "горняков" очки, посмотрим, выйдет ли это у амбициозной Александрии, которая явно не отдаст без борьбы свое третье место.

Динамо - Карпаты

Воскресение, 27 октября, 16:00

Киев, НСК "Олимпийский", прямая трансляция: 2+2

Динамо в матче с Копенгагеном прервало свою семиматчевую серию без пропущенных голов. Как показала игра с датской командой проблемы с нападением в коллективе Михайиченко никуда не делись. За последние 8 матчей клуб забил 15 мячей, но 9 из них пришлись в ворота Ворсклы и Колоса - худших защит УПЛ.

В Карпатах пока что у Романа Санжара не все получается. Тем не менее, рисунок игры немного сменился. Футболисты стали больше комбинировать, допускать меньше глупых ошибок. Хочется напомнить, что в прошлом году Карпатам благодаря дублю Марьяна Шведа удалось победить 2:0.