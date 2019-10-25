Динамо примет Карпаты, Шахтер сыграет с Александрией: анонс 12-го тура УПЛ

Завтра, 26 октября, стартует второй круг чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей отчетного тура.
Чемпионат Украины. Премьер лига - 12 тур
Мариуполь -:- Колос
Суббота, 26 октября, начало - 14:00
Мариуполь, Стадион: "им. Бойко В.С". Прямая трансляция: Футбол 2.
Мариуполь невнятно провел первый круг и, как следствие, не входит сейчас даже в первую шестерку. Победой над Днепр-1 подопечные Бабича немного подправили ситуацию, но, думаю, это место в таблице явно не то, на какое рассчитывали игроки Мариуполя перед стартом сезона.
Колос в последнее время показывает удручающие результаты. Последние три матча команда проиграла с общим счетом 0:12. Да, десять голов было получено от грандов украинского футбола Динамо и Шахтера, но поражение от идущего последнего Олимпика показывает, что в коллективе Костышина сейчас не все в порядке с игровой формой.
Заря -:- Ворскла
Суббота, 26 октября, начало - 17:00
Запорожье, Стадион: "Металлург", прямая трансляция - Униан-ТВ.
В прошлом туре Заря, обыграв Десну, сумела вернутся не только в борьбу за медали, а и вклинится в гонку за второе место, дающее возможность попробовать свои силы в ЛЧ. Стоит отметить, что футболисты Срипника не проигрывают уже четыре игры к ряду и пропустили всего лишь раз.
Полтавский клуб, наоборот, не побеждает уже шесть игр. Команда Косовского в этих матчах сумела взять лишь одно очко и теперь идет в зоне вылета. К слову, в гостях полтавчане в этом первенстве УПЛ сыграли 5 матчей, четыре их них они проиграли, а один раз выиграли. Жертвой стал Колос, уступивший им 0:3.
Олимпик - Днепр-1
Суббота, 26 октября, начало - 17:00
Киев, стадион: "Динамо" им. В. Лобановского", прямая трансляция - Футбол 2
Олимпик после прихода Висенте Гомеса заиграл намного увереннее и симпатичнее. Как итог, абсолютно "мертвая" команда сумела покинуть последнее место и её дела выглядят не так удручающее. Исключением можно считать матч с Зарей, когда дончане уступили дома Заре 0:5. Однако тогда все сломала красная карточка Ксенза под конец первого тайма, а до этого момента счет был равный.
Днепр-1 в силу молодости своих лидеров не может похвастаться стабильностью. Видимо, команда так и закончит, как прогнозировали эксперты перед стартом сезона, где-то в средине таблицы, без претензий на еврокубки, но и без проблем гарантирует себе сохранение прописки.
Львов - Десна
Воскресение, 27 октября, начало - 14:00
Львов, Стадион "Арена Львов", прямая трансляция: Футбол 2
Приход Владимира Мазяра вместо Богдана Блавацкого не сменил ничего. Львов опускается все ниже и ниже по турнирной таблице. Атака клуба явно не блещет. Последние 5 поединков игроки не смогли отличится забитыми мячами в воротах соперников. Из плюсов, стоит выделить, что последние два матча и свои ворота удавалось сохранить на "замке".
Десна в этом чемпионате показывает отличные результате и закономерно занимает третье место в УПЛ. возможно, если бы не поражение в первом круге именно от Львова, то "северяне" закончили бы круг на втором месте.
Шахтер - Александрия
Воскресение, 27 октября, начало - 16:00
Харьков, стадион "Металлист", прямая трансляция: Футбол 1
Клубы на этой неделе добыли ничьи в своих еврокубковых турнирах. Однако если для игроков Шарана ничья во Франции огромный успех, то вот Шахтеру эта ничья может аукнуться в борьбе за выход из группы.
Конечно, стоит обратить внимание на ход Шахтера по УПЛ, пока что никто не смог забрать у "горняков" очки, посмотрим, выйдет ли это у амбициозной Александрии, которая явно не отдаст без борьбы свое третье место.
Динамо - Карпаты
Воскресение, 27 октября, 16:00
Киев, НСК "Олимпийский", прямая трансляция: 2+2
Динамо в матче с Копенгагеном прервало свою семиматчевую серию без пропущенных голов. Как показала игра с датской командой проблемы с нападением в коллективе Михайиченко никуда не делись. За последние 8 матчей клуб забил 15 мячей, но 9 из них пришлись в ворота Ворсклы и Колоса - худших защит УПЛ.
В Карпатах пока что у Романа Санжара не все получается. Тем не менее, рисунок игры немного сменился. Футболисты стали больше комбинировать, допускать меньше глупых ошибок. Хочется напомнить, что в прошлом году Карпатам благодаря дублю Марьяна Шведа удалось победить 2:0.