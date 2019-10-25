Именитый португальский тренер рассказал, какое будущее у Мбаппе

Новости спорта:Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш поделился своим мнением о Килиане Мбаппе.

Главный тренер "Марселя", накануне встречи против "ПСЖ", высказался о главной звезде этой команды - Килиане Мбаппе.

"Килиан очень сильно прогрессирует, именно он должен выиграть Золотой мяч после ухода Месси и Роналду. Ранее все думали, что это будет Неймар.

Когда Мбаппе выступал за "Монако", то был очень спокоен и много работал. Он не думал, что дойдет до такого уровня, однако в один момент все изменилось", - цитирует наставника L`Equipe.

Напомним, что французский форвард прекрасно провел последнюю игру против "Брюгге", выйдя на замену и сделав хет-трик.