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Именитый португальский тренер рассказал, какое будущее у Мбаппе

Именитый португальский тренер рассказал, какое будущее у Мбаппе
21:17 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш поделился своим мнением о Килиане Мбаппе.

Главный тренер "Марселя", накануне встречи против "ПСЖ", высказался о главной звезде этой команды - Килиане Мбаппе.

"Килиан очень сильно прогрессирует, именно он должен выиграть Золотой мяч после ухода Месси и Роналду. Ранее все думали, что это будет Неймар.

Когда Мбаппе выступал за "Монако", то был очень спокоен и много работал. Он не думал, что дойдет до такого уровня, однако в один момент все изменилось", - цитирует наставника L`Equipe.

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Напомним, что французский форвард прекрасно провел последнюю игру против "Брюгге", выйдя на замену и сделав хет-трик.

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ФК Марсель, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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