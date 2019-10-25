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Тер Штеген рассказал, когда и почему хотел уйти из Барселоны

Тер Штеген рассказал, когда и почему хотел уйти из Барселоны
21:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген рассказал о тяжелом периоде в Барселоне.

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген признался, что не был доволен первыми двумя сезонами в каталонском клубе. Немецкий футболист собирался продолжить карьеру в другой команде.

«После первого года в «Барселоне» очень чётко сказал руководству, что недоволен своей ситуацией. После второго сезона сказал им, что так не может продолжаться. Планировал перейти в другой клуб», — приводит слова тер Штегена AS.

Марк-Андре перешёл в «Барселону» в 2014 году из мёнхенгладбахской «Боруссии». В нынешнем сезоне 27-летний вратарь пропустил 12 голов в 12 встречах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе 4 сухих матча.

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Действующее соглашение тер Штегена с сине-гранатовыми рассчитано до 30 июня 2022 года.

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ФК Барселона, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Марк-Андре тер Штеген.
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