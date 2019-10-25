Заявка сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком футболистов, которые примут участие в ноябрьском сборе команды.

Сборная Украины в ноябре проведет два матча — товарищеский поединок против Эстонии в Запорожье (14 ноября) и матч отбора на чемпионат Европы против Сербии (17 ноября).

В составе сборной не оказалось Тараса Степаненко, который пропустит встречу с командой Сербии из-за дисквалификации. В то же время, присутствует Александр Зинченко, который вряд ли успеет восстановиться после травмы.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Андрей Лунин (Вальядолид, Испания), Юрий Панькив (Александрия).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — Динамо Киев), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — Шахтер Донецк), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все — Шахтер Донецк), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — Динамо Киев), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Шахов (Лечче, Италия), Марьян Швед (Селтик, Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).

Сине-желтые начнут свой заключительный в 2019 году сбор 11 ноября в Киеве.