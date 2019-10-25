Почеттино в компании лидеров Тоттенхэма посетил дорогой ресторан

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино сходил в очень дорогой ресторан со своими игроками.

Футболисты Тоттенхэма поддержали главного тренера команды Маурисио Почеттино на фоне слухов о его возможной отставке. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, форварды Гарри Кейн и Сон Хын Мин, а также полузащитники Эрик Ламела и Кристиан Эриксен пригласили наставника на ужин в дорогой ресторан Mayfair, который обычно посещают высокооплачиваемые игроки АПЛ.

Игроки прислали Почеттино текстовое сообщение с просьбой встретиться с ними. В заведении футболисты угостили тренера ужином и заявили о поддержке.

Напомним, "шпоры" начали новый сезон не очень удачно. После 9 туров Тоттенхэм с 12 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.