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Луческу назвал лучшего легионера чемпионата Украины

Луческу назвал лучшего легионера чемпионата Украины
22:48 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Румынский специалист Мирча Луческу поделился своим мнением о лучших легионерах чемпионата Украины.

Бывший тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу признался, кого считает сильнейшим игроком в истории чемпионата Украины.

"До сих пор считаю Матузалема лучшим легионером среди тех, кто выступал в украинском чемпионате. Неудивительно, что в одном из сезонов он стал лучшим игроком первенства. Франселино попал в систему Наполи в 18 лет. Именно молодость помешала ему закрепиться в основе, а затем начался период аренд. Мы познакомились с ним, когда он выступал за Брешию.

Мне стоило невероятных усилий уговорить президента клуба, чтобы он продал бразильца. Параллельно я разговаривал с Ринатом Ахметовым, объяснял, что нам необходим Матузалем, который повзрослел и набрался опыта.

В результате трансфер Матузалема в Шахтер стал самым громким в Украине в то время. В Париже, во время матча Франция – Украина, Ахметов встретился с президентом Брешии и они ударили по рукам. Я объяснял президенту, что Матузалем станет примером для других высококлассных игроков. Они переходят только в те клубы, где чувствуют себя комфортно. Бразильцы привыкли жить толпой людей по 15 – они забирают к себе родственников и друзей", – рассказал Луческу в программе Вацко Light.

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Напомним, Луческу возглавлял донецкий Шахтер в течение 12 лет – с 2004 по 2016 год. Также румынский специалист работал главным тренером Зенита и сборной Турции.

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Чемпионат Украины, Футбол, Матузалем, УПЛ, Новости футбола.
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