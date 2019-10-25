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Заявка сборной Бразилии на матчи против Аргентины и Южной Кореи

Заявка сборной Бразилии на матчи против Аргентины и Южной Кореи
21:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил заявку команды на ближайшие матчи.

На специальной пресс-конференции главный тренер сборной Бразилии Тите назвал имена 23 футболистов, которые будут готовиться к матчам против сборных Аргентины и Южной Кореи в ноябре.

Cостав сборной Бразилии:

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Эдерсон (Манчестер Сити), Даниэл Фузато (Рома).

Защитники: Тиаго Силва, Маркиньос (оба – ПСЖ), Ренан Лоди, Фелипе (оба – Атлетико), Данило, Алекс Сандро (оба – Ювентус), Эмерсон (Бетис), Эдер Милитао (Реал).

Полузащитники: Каземиро (Реал), Артур (Барселона), Фабиньо (Ливерпуль), Дуглас Луис (Астон Вилла), Филиппе Коутиньо (Бавария), Лукас Пакета (Милан).

Нападающие: Виллиан (Челси), Родриго Гоэс (Реал), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Ришарлисон (Эвертон), Габриэл Жезус (Манчестер Сити), Давид Нерес (Аякс).

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В него впервые в карьере вошли три футболиста: Родриго Гоэс из мадридского Реала, Дуглас Луис из Астон Виллы и Эмерсон из Бетиса. Не оказалось в списке вызванных травмированного Неймара.

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Сборная Бразилии, Футбол, Новости футбола, Тите.
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