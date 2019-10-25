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"Он там пил кофе с Мэджиком Джонсоном?": Ибрагимович жестко раскритиковал VAR

"Он там пил кофе с Мэджиком Джонсоном?": Ибрагимович жестко раскритиковал VAR
22:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Шведский форвард Златан Ибрагимович остался крайне недовольным работой VAR в последнем матче его команды.

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович раскритиковал работу судьи, отвечавшего за VAR, в в полуфинальном матче Западной конференции MLS с «Лос-Анджелесом».

«Вела забивал из офсайда? Так ли это? Уверены? Уверены на 100%? И вы думаете, мы этого не знали? Но этого не знал рефери. VAR не вмешался в ситуацию. Что арбитр, отвечающий за VAR, делал наверху? Пил кофе с совладельцем „Лос-Анджелеса“ Мэджиком Джонсоном?

Если используется VAR, значит, игра находится под дополнительным контролем пятого судьи наверху. Но если он пьёт кофе с Мэджиком Джонсоном, то играть по этим правилам будет сложно. Он должен контролировать ситуацию. Рефери даже не вышел за пределы поля и не проверил этот момент. Он сказал, что ему нужен сигнал от людей, отвечающих за VAR, чтобы уйти и проверить. Так что делают судьи, отвечающие за VAR?

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Но не хочу жаловаться на это, ребята. Мы просто проиграли, и я не хочу быть неудачником, жалующимся на судей, — это не мой уровень", — приводит слова Ибрагимовича Goal.com.

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Златан Ибрагимович, МЛС, Футбол, Новости футбола, VAR.
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