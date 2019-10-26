Клуб Серии А планирует переехать на новый стадион

Новости спорта:Мэр Флоренции утверждает, что работы в этом направлении уже начались.

Владелец Фиорентины Рокко Коммиссо не скрывал своего желания перебраться на новую арену вместо стареющего Артемио Франки. Американец готов приступить к работе.

"Мы продолжаем работать. Обсуждались 48 месяцев, и мы хотим использовать 47 из них", — цитирует Коммиссо Football Italia.

"Цель Фиорентины – играть на новом стадионе в сентябре 2023. Стоимость, инфраструктура и все остальное должно быть правильным. Я хочу контролировать участок, в который буду инвестировать".

Похоже, "фиалки" могут рассчитывать на поддержку города.

"Мы на одной волне. Взгляды Коммиссо совпадают с нашими", — добавил мэр Флоренции Дарио Нарделла.

"Есть гармония. Мы установили для себя те же цели и уже начали работу".