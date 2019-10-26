Форвард сборной Украины подписал новый контракт с Гентом

Форвард национальной футбольной сборной Украины Роман Яремчук продолжит выступать за "Гент" до 2023 года.
Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Форвард приехал играть в Бельгию в августе 2017 года и провел за клуб 95 матчей во всех соревнованиях.
"Особенно силен украинец в нынешнем сезоне. В 16-ти матчах он забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи во всех турнирах. В прошлом сезоне "номер 9 сборной Украины" показал примерно такой результат после 45-ти игр. Огромный прогресс. "Гент" приветствует подписание нового контракта с Яремчуком", - отмечает сайт.