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Форвард сборной Украины подписал новый контракт с Гентом

Форвард сборной Украины подписал новый контракт с Гентом
07:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Роман Яремчук подписал новый контракт со своим клубом.

Форвард национальной футбольной сборной Украины Роман Яремчук продолжит выступать за "Гент" до 2023 года.

Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Форвард приехал играть в Бельгию в августе 2017 года и провел за клуб 95 матчей во всех соревнованиях.

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"Особенно силен украинец в нынешнем сезоне. В 16-ти матчах он забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи во всех турнирах. В прошлом сезоне "номер 9 сборной Украины" показал примерно такой результат после 45-ти игр. Огромный прогресс. "Гент" приветствует подписание нового контракта с Яремчуком", - отмечает сайт.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент.
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