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Луческу: Фонсека уничтожил Коваленко

Луческу: Фонсека уничтожил Коваленко
08:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу поделился мнением о своем преемнике на скамье "горняков".

В своем развернутом интервью, экс-наставник донецкого Шахтера высказал много хвалебных слов в адрес выстроенной при непосредственном участии президента клуба системе внутри коллектива. Однако была отдельная персона, на которую румынский специалист сумел обрушить волну своей критики. Речь идет о правопреемнике Луческу на посту главного тренера "горняков", Паулу Фонсеке.

"Я его раскритиковал (речь идет о недавнем интервью Фонсеки — ред.) потому что он не поблагодарил Луческу за ту команду, которую я ему оставил".

Из уст румына прозвучала также недвусмысленная фраза: "Он уничтожил Коваленко". Помимо этого, Фонсека по мнению румынского наставника не сумел оставить после себя "должного наследия". Аргументировал свою позицию Луческу очень просто — "ни один молодой игрок Шахтера после моей каденции не перешел в топ-клуб".

Луческу сравнил чемпионаты Украины и России

Отдельно Мирча Луческу вспомнил о методике своих предсезонных сборов, на которые регулярно привлекал целую группу молодых игроков. "Малышев, Малиновский, Болбат, Бутко, Зубков, Борячук — все они играли при мне. Где они сейчас?". Паулу Фонсека был обвинен в меркантильности:

"У Фонсеки была одна цель — выиграть как можно больше трофеев и уехать за границу" — так считает Луческу. В это же время, его целью являлось "выигрывать трофеи, строить команду и продолжать жить здесь".

Безынициативность португальца также была подчеркнута: "Он принял чужой стиль и ничего не менял. Фонсека через СМИ и интернет пытался выстроить образ топ-тренера, чтобы возглавить клуб из Европы". При этом, Мирча подчеркивает свою особенность: "У меня также была такая возможность, но я этого не сделал. В самое непростое время я остался в Шахтере и сохранил клуб на прежнем уровне". Подколол визави по тренерской позиции Луческу также и в контексте домашнего разгрома Браги от Шахтера (4:0) образца апреля 2014-го года — именно на фоне этого результата Фонсека переходил в стан "горняков".

Проводя поверхностный анализ работы Фонсеки, румынский специалист подчеркнул ошибочное решение португальца начать менять систему игры донецкой команды, проведя аналогию с аналогичным процессом внутри киевского Динамо. "Если бы я продолжал тренировать Шахтер, я бы выиграл еще шесть чемпионств. Судьбу чемпионского титула решали только личные встречи Динамо и Шахтера" — такого мнения предпочитает придерживаться румын.

А сокрушительный итог от Луческу был следующим:

"После меня любой тренер достиг бы успехов с этой командой".

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, Виктор Коваленко, Новости футбола, Пауло Фонсека.
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