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Луческу назвал главную проблему Динамо

Луческу назвал главную проблему Динамо
09:35 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:74-летний бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу поделился мнением о киевском "Динамо".

"Динамо" Киев — очень сильный клуб. Раньше они обладали сильными игроками. Я видел несколько игр "Динамо", заметил, что воспитанники киевлян вызываются в сборную. У "Динамо" сильная академия и селекция, но проблема "Динамо" в том, что они не нашли способ стимулировать игроков к постоянному и стабильному росту.

Они еще не нашли своего тренера, у них нет своего стиля игры, тренировок. Пока я возглавлял "Шахтер", они сменили десять тренеров. Так нельзя. Каждый тренер — это новая философия, стиль мышления, стиль игры. Для игроков это проблема.

Есть тренеры, которые приходят и работают теми, кто уже есть в обойме, а есть те, которые готовы воспитывать молодое поколение. "Динамо" нужен тренер, который возьмется за молодых и будет выводить из них единую систему. Динамовский стиль — это акцент на физике, силовой игре. Когда "Динамо" сталкивается с командами, у которых поставлена игра, техника и контроль игры, то начинаются проблемы. Благодаря этому соперник выигрывает.

Если "Динамо" не научится побеждать с теми игроками, которые у них есть сейчас, они их тоже потеряют. Потому что до сих пор нет системы игры и развития игроков. У них просто нет готового решения.

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Готов ли я возглавить "Динамо"? Нет, это даже не обсуждается. У них был шанс, когда я покинул "Шахтер", сейчас точно нет. У меня очень теплые отношения с клубом и болельщиками", — отметил Луческу.

Луческу возглавлял донецкий "Шахтер" с 2004-го по 2016-й годы.

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Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола.
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