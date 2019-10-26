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Андрей Шевченко вошел в Президиум федерации гольфа

Андрей Шевченко вошел в Президиум федерации гольфа
09:42 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вошел в правление Всеукраинской федерации гольфа.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в правление Всеукраинской федерации гольфа, а президентом организации избран Виталий Хомутынник.

Бизнесмен и меценат Юрий Сапронов рассказал: "Виталий Хомутынник избран президентом Всеукраинской федерации гольфа. Замечательно, что в правление вошло много новых людей, в том числе такие знаковые как Геннадий Буткевич и Андрей Шевченко".

Андрей Шевченко давно увлекается гольфом. В октябре 2011 года он выиграл серебро чемпионата Украины по гольфу. В мае 2013 года он стал победителем турнира одного из гольф-клубов Англии Queenwood Golf Club.

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Андрей Шевченко, Футбол, Новости футбола.
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