Андрей Шевченко вошел в Президиум федерации гольфа

Новости спорта:Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вошел в правление Всеукраинской федерации гольфа.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в правление Всеукраинской федерации гольфа, а президентом организации избран Виталий Хомутынник.

Бизнесмен и меценат Юрий Сапронов рассказал: "Виталий Хомутынник избран президентом Всеукраинской федерации гольфа. Замечательно, что в правление вошло много новых людей, в том числе такие знаковые как Геннадий Буткевич и Андрей Шевченко".

Андрей Шевченко давно увлекается гольфом. В октябре 2011 года он выиграл серебро чемпионата Украины по гольфу. В мае 2013 года он стал победителем турнира одного из гольф-клубов Англии Queenwood Golf Club.