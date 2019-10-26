Луческу рассказал о неудавшемся трансфере звезды мирового футбола в Шахтер

Новости спорта:Мирча Луческу рассказал, как Шахтер следил за Неймаром.

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу в эфире программы "Вацко Light" на YouTube рассказал, как в донецкий клуб мог перейти Неймар:

"На молодежном чемпионате мира нас впечатлил Неймар, но оказалось, что за ним уже охотилась половина Европы. "Шахтер", возможно, мог заплатить за него 17 миллионов евро, но для нас это была огромная сумма. Ахметов очень хотел приобрести Неймара, но мы все же решили, что 17 миллионов многовато.

"Шахтер" мог взять Алекса Сандро из "Порту", но выбрали Исмаили. Это решение принимал не я, как и вообще при трансферах. Я мог посоветовать, подискутировать, но финальное решение оставалось за руководством и Ринатом Ахметовым.

Однажды я привел Нери Кастильо на пресс-конференцию и у него хватило наглости класть ноги на стол во время того, как я разговаривал. Такие игроки не имеют права выходить на поле за "Шахтер". Я вынес вердикт Нери, и команда меня поддержала. Сегодня мне достаточно 10 минут, чтобы решить, подходит игрок той или иной команде или нет. Кастильо нам удалось продать за деньги, а вот Бернард и Факундо Феррейра ушли бесплатно. Так не должно быть. Футбол – это шоу, игра и бизнес.