Легенда Арсенала расскритиковал Эмери

Новости спорта:Робин Ван Перси недоволен работой испанского наставника Унаи Эмери.

Бывший футболист Арсенала Робин ван Перси рассказал о своем отношении к нынешнему наставнику лондонцев Унаи Эмери.

«Думаю, что клуб под руководством испанца не стал играть лучше. Возможно, Эмери не общается с игроками», — цитирует Робина Daily Mail.

«Вы посмотрите — команда теряет 12-15 очков за сезон. Это должно прекратиться, если клуб рассчитывает на чемпионство».

Ван Перси выступал за английский гранд с 2004 по 2012 год. За 14 лет голландец суммарно забил за клуб 148 голов. Напомним, что Арсенал в последнем матче АПЛ сенсационно проиграл Шеффилд Юнайтед со счетом 1:0.