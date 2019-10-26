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Атлетико - Атлетик: анонс центрального матча 10-го тура чемпионата Испании

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Атлетико - Атлетик: анонс центрального матча 10-го тура чемпионата Испании
11:21 Сегодня Телеграф Телеграф спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс центрального матча 10-го тура испанской Примеры.

В субботу, 26 октября, состоится матч, в котором мадридский Атлетико примет Атлетик из Бильбао. Именно этот матч является самым интересным в десятом туре чемпионата Испании.

Атлетико - Атлетик

Стадион: "Ванда Метрополитано", Мадрид. Арбитр - А. Эрнандес

Безусловно, главным событием этого тура должно было быть "Эль-Классико", однако из-за нестабильной ситуации в столице Каталонии матч был перенесен на 18 декабря. 

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Атлетико после удачного старта и не впечатляющих результатов Барселоны и Реала начали записывать в фавориты на титул. Затем "матрасники" сами начали "буксовать" и сейчас идут лишь шестыми. Подопечные Симеоне вновь отлично играют в защите, но с атакой есть больше проблемы. В последних 5 матчах Ла Лиги мадридский клуб забил всего 3 мяча.

Баски тоже провели успешный старт, но из-за того, что в последних четырех матчах набрали два очка, уже находятся вне зоны еврокубков. К слову, потери очков были с командами, которые и на данный момент находятся ниже Атлетика.

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Интересные факты:

- У обеих команд после 9-и туров одинаковая разница мячей: 8 забито и 5 пропущено

- Последние три домашних матча между этими клубами осталось за Атлетико

- В нынешней Примере Атлетик на выезде ещё не побеждал: 3 ничьи и одно поражение. 

Букмекеры считают фаворитом именно хозяев, их победа оценивается в коэффициент 1,8. На гостей дается 6,2, ничья оценивается в 3,3. Однако, не стоит забывать, что посреди недели игроки Симеоне провели тяжелый матч в Лиге чемпионов, обыграв дома немецкий Байер со счетом 1:0.

В прямом эфире на ТБ этот матч можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1, начало в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов, Ла Лига, ФК Атлетик Б, Диего Симеоне, Примера, Новости футбола, Атлетико Мадрид.
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