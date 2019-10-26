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Футбол. Где и когда смотреть матчи чемпионата Украины 26 октября

Футбол. Где и когда смотреть матчи чемпионата Украины 26 октября
12:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Матчем Мариуполь - Колос стартует 12-й тур украинской Премьер-лиги 2019/20.

Сегодня, 26 октября, стартует 12-й тур чемпионата Украины по футболу. В игровой день будут сыграны три поединка. 

В центральном матче игрового дня Заря примет Ворсклу. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Униан ТВ", начало встречи в 17:00 по киевскому времени. Кроме того, прямая видеотрансляция поединка будет доступна на сайте "Телеграф Спорт".

Открывать программу матчей 12-го тура УПЛ будет поединок в Мариуполе, где местная команда примет Колос. Игра начнется в 14:00 по киевскому времени, а в прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".

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Кроме того, на стадионе им. Валерия Лобановского в Киеве Олимпик сыграет с Днепром-1. Встреча начнется в 17:00, прямая видеотрансляция матча будет доступна на телеканале "Футбол 2".

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ФК Олимпик, ФК Ворскла, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь, ФК Колос, ФК Днепр-1.
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