Футбол. Где и когда смотреть матчи чемпионата Украины 26 октября

Новости спорта:Матчем Мариуполь - Колос стартует 12-й тур украинской Премьер-лиги 2019/20.

Сегодня, 26 октября, стартует 12-й тур чемпионата Украины по футболу. В игровой день будут сыграны три поединка.

В центральном матче игрового дня Заря примет Ворсклу. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Униан ТВ", начало встречи в 17:00 по киевскому времени. Кроме того, прямая видеотрансляция поединка будет доступна на сайте "Телеграф Спорт".

Открывать программу матчей 12-го тура УПЛ будет поединок в Мариуполе, где местная команда примет Колос. Игра начнется в 14:00 по киевскому времени, а в прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Кроме того, на стадионе им. Валерия Лобановского в Киеве Олимпик сыграет с Днепром-1. Встреча начнется в 17:00, прямая видеотрансляция матча будет доступна на телеканале "Футбол 2".