"Это была катастрофа": наставник Саутгемптона прокомментировал поражение 0:9

Новости спорта:Тренер Саутгемптона извинился разгромное поражение от Лестера в АПЛ.

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал разгромное поражение во вчерашнем матче АПЛ с «Лестером» (0:9).

«Должен извиниться за такое выступление. Принимаю на себя всю ответственность за произошедшее.

Хочу сказать, что горжусь болельщиками, которые оставались на стадионе до конца матча. Понимаю, что было очень непросто смотреть на происходившее на поле тем, кто болеет за «Саутгемптон».

Мы должны принести извинения. После красной карточки каждая атака соперника завершалась голом. У нас не было вообще никакой защиты. Когда так играешь, то не удивляешься девяти пропущенным голам. Вы можете сказать, что мы сдались, что наше выступление было беспомощным. Это была катастрофа», — приводит слова Хазенхюттля The Guardian.

Отметим, что 0:9 - это самое крупное поражение в истории высшего дивизиона чемпионата Англии.