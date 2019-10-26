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Перес хочет купить в Реал звезду ПСЖ

Перес хочет купить в Реал звезду ПСЖ
13:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Facebook

Новости спорта:Перес в восторге от игры Мбаппе и хочет приобрести его любой ценной.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в своей команде нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, утверждает AS.

По данным источника, по ходу матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «ПСЖ» (0:5), Перес рассылал сообщения представителям совета директоров «Королевского клуба» с требованием купить Мбаппе. «Вы видели, как сыграл Мбаппе?», «Он вышел в перерыве и сделал хет-трик в матче с «Брюгге», который мы не смогли обыграть на «Бернабеу», «Этот трансфер приведёт фанатов в восторг и вернёт нас на вершину как минимум десять лет", — писал Перес.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 135 млн плюс € 45 млн в виде бонусов.

Ювентус хочет купить Мбаппе

В нынешнем сезоне 20-летний форвард в пяти матчах французского национального чемпионата (три — в основном составе) стал автором двух забитых мячей, а также трёх результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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ПСЖ, ФК Реал, Флорентино Перес, Мбаппе.
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