Перес хочет купить в Реал звезду ПСЖ

Новости спорта:Перес в восторге от игры Мбаппе и хочет приобрести его любой ценной.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в своей команде нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, утверждает AS.

По данным источника, по ходу матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «ПСЖ» (0:5), Перес рассылал сообщения представителям совета директоров «Королевского клуба» с требованием купить Мбаппе. «Вы видели, как сыграл Мбаппе?», «Он вышел в перерыве и сделал хет-трик в матче с «Брюгге», который мы не смогли обыграть на «Бернабеу», «Этот трансфер приведёт фанатов в восторг и вернёт нас на вершину как минимум десять лет", — писал Перес.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 135 млн плюс € 45 млн в виде бонусов.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард в пяти матчах французского национального чемпионата (три — в основном составе) стал автором двух забитых мячей, а также трёх результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.