Вратарь Альбасете нахваливает Зозулю

Новости спорта:Томеу Надаль доволен игрой Романа Зозуля.

Триумф в этом поединке для Альбасете принес гол на последних минутах в исполнении украинского форварда Романа Зозули. Роман блестяще сыграл головой, опередив защитника, и уже в компенсированное время принес своей команде победу. Этот успех помог Альбасете выйти на второе место в Сегунде, отставание от лидирующего Кадиса составляет 9 очков.

Голкипер Альбасете Томеу Надаль прокомментировал минимальную победу своей команды над лидером Сегунды.

"Кадис - хорошая команда, но мы были лучше. Может быть это лучшая игра сезона", - цитирует вратаря официальный сайт команды.

Кроме того, Надаль отметил яркий перфоманс украинского нападающего. Кипер рассказал, что Роман является очень важным игроком команды и здесь его очень любят.