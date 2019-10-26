Скачать
Суббота, 26.10.2019
Футбол. Где и когда смотреть матчи чемпионата Украины 26 октября
Где и когда смотреть матчи чемпионата Украины 26 октября
Просто магия: в Катаре мяч невообразимым образом не залетел в ворота (Видео)
Просто магия: в Катаре мяч невообразимым образом не залетел в ворота (Видео)
Украинка Снигур смела американку и вышла в финал юниорского Итогового турнира
Украинка пробилась в финал юниорского Итогового турнира
БК Химик разнес соперника в матче Кубка Украины с разницей в 125 очков (Видео)
БК Химик разнес соперника в матче Кубка Украины с разницей в 125 очков (Видео)

Вратарь Альбасете нахваливает Зозулю

Вратарь Альбасете нахваливает Зозулю
14:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Томеу Надаль доволен игрой Романа Зозуля.

Триумф в этом поединке для Альбасете принес гол на последних минутах в исполнении украинского форварда Романа Зозули. Роман блестяще сыграл головой, опередив защитника, и уже в компенсированное время принес своей команде победу. Этот успех помог Альбасете выйти на второе место в Сегунде, отставание от лидирующего Кадиса составляет 9 очков.

Голкипер Альбасете Томеу Надаль прокомментировал минимальную победу своей команды над лидером Сегунды. 

"Кадис - хорошая команда, но мы были лучше. Может быть это лучшая игра сезона", - цитирует вратаря официальный сайт команды.

Зозуля забил победный гол лидеру Сегунды (Видео)

Кроме того, Надаль отметил яркий перфоманс украинского нападающего. Кипер рассказал, что Роман является очень важным игроком команды и здесь его очень любят.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Роман Зозуля, ФК Альбасете.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто магия: в Катаре мяч невообразимым образом не залетел в ворота (Видео)
02 Луческу сравнил чемпионаты Украины и России
03 Запасной игрок коснулся мяча и судья назначил пенальти (Видео)
04 Зозуля забил победный гол лидеру Сегунды (Видео)
05 Жесткий нокдаун после гонга в чемпионском бою (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь