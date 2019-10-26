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Суббота, 26.10.2019
Футбол. Где и когда смотреть матчи чемпионата Украины 26 октября
Где и когда смотреть матчи чемпионата Украины 26 октября
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Фред рассказал, как отобразится на МЮ ничья с Ливерпулем

Фред рассказал, как отобразится на МЮ ничья с Ливерпулем
15:18 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Фред верит, что все худшее уже позади.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред надеется, что после матча АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) у его команды начнется светлая полоса.

«Мы чувствуем себя прекрасно. Это была отличная игра для нас, - цитирует бразильца Goal. – Мы не довольны тем, что пропустили гол, но в целом очень довольны выступлением, и сейчас нам нужно стабильно показывать такую игру, чтобы вернуться на победный путь.

Эта игра дала нам заряд уверенности, а это было нам необходимо. Тактически мы все сделали правильно и играли с невероятной интенсивностью. В этой игре было много позитивных моментов, которые мы можем использовать в матче с «Норвичем». Были и отрицательные моменты, которые мы должны исправить на тренировках. Но все хорошее мы должны использовать в матче с «Норвичем», должны хорошо сыграть и победить.

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Я рад, что начал играть чаще. Я не так доволен тем, как мы иногда играем, но игра с «Ливерпулем» должна стать переломным моментом. Надеюсь, я продолжу играть, а команда будет побеждать».

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АПЛ, Манчестер Юнайтед, Новости спорта, Новости футбола, Фред.
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