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Николаев расстался с двумя игроками

Николаев расстался с двумя игроками
15:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Команда Первой лиги Николаев расстался с экс-игроком Металлиста и Хайдука.

Официальный сайт Николаева сообщил, что клуб принял решение по обоюдному согласию расстаться с двумя футболистами.

Этими игроками стали 24-летний форвард Артем Радченко и 21-летний защитник Андрей Запорощенко.

Радченко — воспитанник харьковского Металлиста, который ранее выступал в молодежных сборных Украины всех возрастов, а также представлял Говерлу, хорватский Хайдук и белорусский Днепр из Могилева. В Николаеве провел последние 1,5 года.

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Запорощенко подписал контракт с Николаевом лишь этим летом, после завершения соглашения с Шахтером, но не стал своим для "корабелов", играя за вторую команду клуба.

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ФК Металлист, ФК Хайдук, ФК Николаев, Артем Радченко.
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