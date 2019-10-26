Николаев расстался с двумя игроками

Новости спорта:Команда Первой лиги Николаев расстался с экс-игроком Металлиста и Хайдука.

Официальный сайт Николаева сообщил, что клуб принял решение по обоюдному согласию расстаться с двумя футболистами.

Этими игроками стали 24-летний форвард Артем Радченко и 21-летний защитник Андрей Запорощенко.

Радченко — воспитанник харьковского Металлиста, который ранее выступал в молодежных сборных Украины всех возрастов, а также представлял Говерлу, хорватский Хайдук и белорусский Днепр из Могилева. В Николаеве провел последние 1,5 года.

Запорощенко подписал контракт с Николаевом лишь этим летом, после завершения соглашения с Шахтером, но не стал своим для "корабелов", играя за вторую команду клуба.