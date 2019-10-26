Скачать
Суббота, 26.10.2019
Видео онлайн-трансляция матча Заря - Ворскла
Видео онлайн-трансляция матча Заря - Ворскла
Просто магия: в Катаре мяч невообразимым образом не залетел в ворота (Видео)
Просто магия: в Катаре мяч невообразимым образом не залетел в ворота (Видео)
Сборная Украины впервые сыграет в Запорожье
Сборная Украины впервые сыграет в Запорожье
БК Химик разнес соперника в матче Кубка Украины с разницей в 125 очков (Видео)
БК Химик разнес соперника в матче Кубка Украины с разницей в 125 очков (Видео)

Ребров рассказал, почему согласился возглавить Ференцварош

Ребров рассказал, почему согласился возглавить Ференцварош
16:10 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Сергей Ребров открыл детали своего сотрудничества с венгерским топ-клубом.

"Не думайте, что у меня было много предложений после Саудовской Аравии. Такого нет. Если какой-то тренер вам скажет, что у него много предложений – не верьте ему. Может, это какой-то пиар-ход.

Да, предложения были: какие-то устраивали, какие-то – нет. Я выбрал Ференцварош, потому что хорошо знал эту команду. Я понял, какие основные задачи клуба, узнал его историю, поэтому с удовольствием согласился работать.

Встретился с людьми, с президентом. Для меня важно желание самого президента: улучшать академию, улучшать команду. Не просто выигрывать какие-то титулы, а пытаться что-то строить, в том числе структуру. Я рад, что все удалось уже на первом году работы, а что будет дальше – посмотрим", – сказал Ребров.

Наполи отпустит Руиса только за серьезную сумму

Напомним, в первый год работы с Ференцварошем Ребров завоевал с командой чемпионство. До венгерского клуба украинец с 2017 по 2018 гг. тренировал саудовский клуб Аль-Ахли, а начинал карьеру главного тренера в киевском Динамо (2014–2017 гг.).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Сергей Ребров, Ференцварош, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто магия: в Катаре мяч невообразимым образом не залетел в ворота (Видео)
02 Луческу сравнил чемпионаты Украины и России
03 Жесткий нокдаун после гонга в чемпионском бою (Видео)
04 Запасной игрок коснулся мяча и судья назначил пенальти (Видео)
05 Зозуля забил победный гол лидеру Сегунды (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь