Шахов не попал в старт на матч против Ювентуса

Новости спорта:Украинец вновь не попал в стартовый состав Лечче.

В рамках 9-го тура чемпионата Италии Лечче дома встретится с чемпионом — туринским Ювентусом. Не заявлен на этот матч лидер "старой синьор" Криштиану Роналду.

В составе хозяев же не оказалось полузащитника сборной Украины Евгения Шахова, который начнет матч на скамейке запасных.

Стартовые составы команд:

Лечче: Габриэль — Меккариелло, Лучиони, Роззеттини, Кальдерони — Петриччионе, Тахцидис, Майер — Манкосу — Фариас, Бабакар

Ювентус: Щенсны — Данило, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Джан, Пьянич, Бентанкур — Дибала, Бернардески — Игуаин