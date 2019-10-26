Сульшер: Мы приняли решение сменить поколение

Новости спорта:Наставник МЮ верит в своих подопечных.

Наставник Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер рассказал о своем отношении к молодым игрокам.

«Нужно доверять таким игрокам. Нам однозначно нужно добиться положительного результата в поединке с Норвичем. Ситуация того требует. Хочется побед, делать это с молодежью», — приводит слова Сульшер Sky Sports.

«Мы приняли решение сменить поколение. Этот период сложный, но думаю, что дети наберутся опыта. Никогда не узнаешь их изнутри, пока не бросишь их в воду и не увидишь, умеют ли они плавать».

На сегодняшний день Юнайтед занимает 14 место в турнирной таблице Премьер-лиги, в девяти стартовых турах набрав 10 очков. Следующий матч команда проведет завтра против Норвича.