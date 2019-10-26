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Саленко знает, что футболисты сборных России и Украины общаются между собой

Саленко знает, что футболисты сборных России и Украины общаются между собой
20:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Саленко всегда выступает за матч между сборными России и Украины

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко поделился мнением о возможном проведении матча между национальной командой и Украиной.

«Всегда за матч между сборными России и Украины. Пусть на нейтральном поле, в рамках чемпионата Европы, допустим. Был бы интересный момент для всех. Футболисты, знаю, общаются друг с другом. И гимнасты двух стран обнимались недавно, когда стояли на пьедестале чемпионата мира. Потому что люди занимаются общим делом — спортом», — приводит слова Саленко «Матч ТВ».

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Напомним, сборные России и Украины досрочно обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Согласно решению ФИФА команды не могут встретиться на групповой стадии турнира, при этом пересечение путей возможно на стадии плей-офф.

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Сборная Украины, Сборная России, Олег Саленко.
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